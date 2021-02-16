Собянин осмотрел заселяемую по программе реновации новостройку на западе Москвы

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16 февраля 2021, 15:24

Фото: соцсети

Мэр Москвы осмотрел новостройку на улице Кубинка, переданную под заселение по программе реновации.

«Всего четыре дома введено уже в Можайском районе. Ваш дом один из первых, который по стандарту реновации был изначально спроектирован, и вид у него уже другой: и первые этажи другие, и планировка комнат другая, и площадь квартир побольше, чем у вас была. Хорошие входные группы. Надеюсь, понравилось. Насколько я знаю, ни одного отказа по этому дому нет. Надеюсь, что и другие дома также будут переселяться. Здесь неплохие стартовые площадки. Всего больше 10, и все находятся в строительстве, в проектировании. Так что я надеюсь, что ваши соседи по другим домам тоже будут активно переселяться», - сказал Сергей Собянин в ходе общения с новоселами.

Мэр столицы отметил, что Можайский район активно развивается, и за последние годы было реализовано много инфраструктурных проектов.

«Северо-Западная хорда, ул. Кубинка, ул. Толбухина реконструировали, еще ряд улиц. Аминьевское шоссе реконструировали, Можайское», - сообщил Собянин.

Он добавил, что было открыто движение по новой вылетной магистрали - проспекту Генерала Дорохова, запустили МЦД-1, проведена реконструкция железнодорожных станций «Рабочий поселок» и «Сетунь».

Префект ЗАО Москвы Алексей Александров доложил мэру, что в 2021 году в рамках программы «Мой район» идут работы по повышению транспортной доступности Можайского района.

«В активной стадии находится строительство станции метро «Можайская» (проектное название) и станция метро «Давыдково» Большой кольцевой линии», - сообщил префект.

Сергей Собянин подчеркнул, что станция «Давыдково» будет построена уже в 2021 году.

«Не знаю, успеем ли запустить или не успеем, но все основные работы и рабочий пуск сделаем уже в этом году. Если получится, то мы сразу 11 станций запустим: южный, юго-западный, западный участки БКЛ», - рассказал мэр столицы.