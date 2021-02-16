Владимир Путин оценил работу врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева

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16 февраля 2021, 15:29

Владимир Путин, Михаил Дегтярев, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава российского государства Владимир Путин встретился с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, который доложил о результатах работы правительства региона за прошедшие 6 месяцев.

Владимир Путин отметил, что Дегтярев "в целом по основным направлениям работы уже достаточно хорошо погрузился" в вопросы и проблемы субъекта РФ.

В отчете о своей деятельности врио губернатора перечислил, что было сделано: своевременно начат отопительный сезон, раньше на месяц завершен "северный завоз", . выполняются "все социальные обязательства, которые государство берет". В ноябре 2020 года принят бюджет региона и впервые за 8 лет проиндексированы краевые выплаты. Снижен транспортный налог, повышены премии, стипендии и гранты талантливым школьникам, деятелям культуры и молодым ученым.

Край пережил паводок, африканскую чуму свиней, но, по словам Дегтярева, удалось избежать серьезных проблем.

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанное доверие.

Стенограмма представлена на сайте Кремля.

Ниже среднего – так федеральные эксперты расценивают возможность отставки врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.