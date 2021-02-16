Собянин: Участниками проекта «Музеи – детям» за три года стали более 750 тыс ребят

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16 февраля 2021, 14:34

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Пресс-служба мэра Москвы и правительства столицы сообщила, что круг участников проекта «Музеи - детям» будет расширен, при этом за последние 3,5 года московские музеи уже посетили бесплатно свыше 750 тыс. ребят.

«Круг участников проекта «Музеи - детям» будет расширен за счет включения в него учащихся негосударственных учебных заведений. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - отмечает пресс-служба столичного правительства.

В рамках проекта, стартовавшего 1сентября 2017 года, московские школьники могут бесплатно посещать более 100 городских музеев и выставочных залов.

Сообщается, что помимо музеев, находящихся под ведомством столичного правительства, в проекте задействованы и частные музеи: Еврейский музей и центр толерантности, музей «Огни Москвы», Музей техники Вадима Задорожного, Международный нумизматический клуб, Дом-музей Матвея Муравьева-Апостола, Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей, Музей военной формы и Стрелецкие палаты.

С августа 2018 года школы столицы имеют возможность подать заявку в ГУП «Мосгортранс» на бесплатную перевозку групп учащихся, направляющихся в музеи.

«В период пандемии COVID-19 работа музеев в Москве была приостановлена с 17 марта по 16 июня 2020 года и с 13 ноября 2020 года по 21 января 2021 года. С 22 января 2021 года музеи и выставочные залы вновь открыты для посещения, в том числе в рамках проекта «Музеи - детям», - уточнили в пресс-службе мэра Москвы.

Для того, чтобы бесплатно попасть в музей, школьникам и студентам колледжей нужно приложить социальную карту или карту «Москвенок» к считывающему устройству в кассе музея. Учащиеся негосударственных учебных заведений могут воспользоваться социальной картой или предъявить справку об обучении, заверенную подписью руководителя и печатью образовательной организации.