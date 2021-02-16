Губернатор Текслер поднял вопрос субсидирования газификации в регионах

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16 февраля 2021, 14:33

Фото Олега Каргаполова ("Вечерний Челябинск").

В заседании рабочей группы по подготовке к Президиуму Госсовета по направлению «Энергетика» принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он выступил с несколькими инициативами федерального уровня.



Напомним, что заседание рабочей группы прошло под председательством помощника Президента России, секретаря Государственного Совета Игоря Левитина в формате видеоконференции. В ходе совещания обсуждали различные вопросы, в том числе и вопросы газификации регионов Российской Федерации.



Алексей Текслер предложил создать федеральную программу, направленную на субсидирование подключения граждан к газу, с использованием типового технологического решения.



- Есть домохозяйства, которые, даже если до них газ доведут, не смогут самостоятельно решить проблему. Мне кажется, нам необходимо рассмотреть возможность создания специальной федеральной программы с использованием типового технологического решения, которая позволяла бы выдавать субсидии гражданам, и здесь без помощи федерации многим регионам не обойтись, - сказал Алексей Текслер.



Кроме того, Алексей Текслер выразил свое видение момента и предложил ПАО «Газпром» до заседания президиума Госсовета проработать детально с каждым регионом решения по газификации с учетом сложившейся потребности субъекта и текущей ситуации по созданию магистральных и распределительных сетей, имеющихся источников финансирования.



- Предстоящий президиум для регионов должен быть максимально содержательным и результативным. Действительно у нас разные субъекты, в них разные проблемы, поэтому, мне кажется, в материалах должен быть сделан анализ ситуации по регионам. У нас у всех есть схемы, программы, но при этом у каждого региона есть своя проблематика, - отметил губернатор Челябинской области.



Алексей Текслер привел в пример ситуацию с газораспределительными станциями «Газпрома» в Челябинской области. Последним, крайне необходима реконструкция, чтобы подключить региональные распределительные сети.



Губернатор Текслер считает, что на Южном Урале активно ведется процесс газификации и уточнил, что областная программа составляет 1 млрд рублей. Кроме того, на данный момент действует максимальная спецнадбавка и есть возможность вкладывать средства в газификацию, несмотря на существующие проблемы с подключениями к ГРС.