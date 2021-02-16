Мосгорсуд продлил меру пресечения фигурантам по делу Фургала

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16 февраля 2021, 14:52

Четверо фигурантов уголовного дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала останутся в заключении до 18 мая.

- Андрею Карепову, Николаю Мистрюкову, Марату Кадырову и Андрею Палею продлили срок пребывания в СИЗО до 18 мая. На этом настаивала сторона обвинения, - сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

По мнению следователей, все четверо были сообщниками Фургала и помогли ему устранить конкурентов по бизнесу. На сегодняшний день вину свою признал только Мистрюков. Напомним, что он был задержан в ноябре 2019 года. За время нахождения в СИЗО он ослеп, у него развилось онкологическое заболевание.

Напомним, что накануне суд отклонил жалобу защиты Фургала на отмену постановления следователя о прекращении уголовного преследования по делу об организации убийства предпринимателя Евгения Зори в 2004 году.