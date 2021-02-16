Министр обороны Латвии помянул погибших латвийцев в афганской войне

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16 февраля 2021, 14:18 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: соцсети

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс почтил память латвийцев, которые погибли в афганской войне.

«Советско-афганская война является одной их трагедий оккупации нашей страны. С оккупированной территории Латвии в эту войну были втянуты тысячи! 64 потеряли жизни, 177 стали инвалидами. Тысячи… Сегодня мы вспоминаем всех павших жителей Латвии, которым пришлось принять участие в этой чужой войне», - заявил министр обороны Латвии.