Министр обороны Латвии помянул погибших латвийцев в афганской войне
16 февраля 2021, 14:18Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс почтил память латвийцев, которые погибли в афганской войне.
«Советско-афганская война является одной их трагедий оккупации нашей страны. С оккупированной территории Латвии в эту войну были втянуты тысячи! 64 потеряли жизни, 177 стали инвалидами. Тысячи… Сегодня мы вспоминаем всех павших жителей Латвии, которым пришлось принять участие в этой чужой войне», - заявил министр обороны Латвии.
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