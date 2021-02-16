Правительство Латвии одобрило выплату 500 евро за каждого ребенка

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16 февраля 2021, 14:09 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: соцсети

На заседании правительственной коалиции была одобрена идея премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша об одноразовой выплате каждой семье по 500 евро на ребенка.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш считает, что «кризис затянулся и важно оказать быструю поддержку жителям».

Министерство финансов заявило, что расходы на разовое пособие в размере 500 евро на ребенка обойдутся государственному бюджету примерно в 179 млн евро. Данные расчеты основаны на статистических данных, согласно которым в настоящее время в стране насчитывается около 358 000 несовершеннолетних.

Минблагу поручено разработать конкретное предложение, которое будет подано на рассмотрение Кабинетов министров, а выплатой пособий займется Государственное агентство социального страхования. Вполне возможно, что латвийские дети получат уже в марте по 500 евро.

Советник премьер-министра Латвии по демографическим вопросам Имант Парадниекс так прокомментировал данное решение: «Поддержка предназначена для всех детей, за которых полагается получить государственное семейное пособие. В эту категорию попадают дети в возрасте от 1 года до 15 лет и от 15 лет до 20 при условии, что они учатся».