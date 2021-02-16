Когда в Латвии начнут работать парикмахерские и салоны красоты

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16 февраля 2021, 13:59 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: соцсети

В связи с ЧС в Латвии правительство страны решило, что салоны красоты и парикмахерские должны быть закрыты! Уже с декабря месяца латвийцы не могут элементарно привести свою голову в порядок. В стране растет недовольство.

Ситуация, конечно, абсурдная: все парикмахерские и салоны красоты не имеют возможность работать, но должны регулярно платить за арендуемые помещения. Как такое возможно?

Женский мастер Астра: «Возможно! Я уже с 21 декабря не работаю – запрет. Но за аренду помещения, где я тружусь, конечно, должна платить. И никого это не волнует! Не волнует, а на какие деньги я живу с ребенком, и за какие деньги я должна оплачивать помещение. Это просто возмутительно!»

Латвийская ассоциация специалистов по уходу за красотой и Латвийская ассоциация косметологов объявили о намерении идти в суд, если не разрешат работать всем специалистам или не поднимут пособие до 1200 евро на человека.

Министерство экономики, возможно, обратило внимание на требование мастеров, и сегодня, 16 февраля, внесло для обсуждения на заседание правительства вопрос о возобновлении работы салонов красоты.

Что предлагает министерство?

Чтобы с 22 февраля могли возобновить работу представители сферы красоты.

Вполне возможно, что с 22 февраля парикмахерские, салоны маникюра, солярии, массажные салоны, бани, салоны пирсинга и татуировок смогут возобновить работу.

На каких условиях?

Мастера смогут обслуживать клиентов только по предварительной записи, интервал между клиентами должен составлять 20 минут, площадь на одного клиента не менее 25 кв. метров. За соблюдением норм безопасности будет следить Инспекция здоровья.