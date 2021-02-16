Губернатор Челябинской области Алексей Текслер инициирует газовые субсидии

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16 февраля 2021, 13:10

Фото Дмитрия Куткина ( Вечерний Челябинск)

По инициативе губернатора Челябинской области некоторым категориям граждан будет оказана материальная помощь на установку внутридомового газового оборудования.

Сегодня правительством региона ведется большая работа по газификации территорий Южного Урала. По поручению Алексея Текслера в разы увеличена субсидия из областного бюджета на реализацию проектов газификации. В связи с тем, что не каждый собственник домовладения может подключиться к уже проложенным сетям по причине большой стоимости услуги и появилась новая губернаторская инициатива.

Стоит отметить, что эту проблему неоднократно обсуждали южноуральцы во время встреч с Алексеем Текслером. На данный момент, глава региона принял решение и уже поставил задачу социальному блоку регионального правительства разработать дополнительные меры поддержки для граждан на установку внутридомового газового оборудования.



Заметим: законопроект внесен в Законодательное Собрание Челябинской области, а предусмотренная в законе предложенная губернатором новая мера социальной поддержки начнет действовать с 1 июля 2021 года.



Эта новая мера поддержки будет предоставляться в виде единовременной социальной выплаты на компенсацию части расходов по оплате внутридомового газового оборудования и затрат на его установку.



Сама сумма субсидии составит 60 тысяч рублей, а получат ее южноуральцы после завершения работ по установке внутридомового газового оборудования и заключения договора поставки газа.



Среди категорий граждан, которые могут рассчитывать на социальную выплату:одиноко проживающие пенсионеры – собственники жилых помещений; многодетные семьи со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в соответствии с законодательством Челябинской области, которые также являются собственником жилого помещения;



Субсидию получат и семьи с детьми-инвалидами со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в соответствии с законодательством Челябинской области. Последние также должны быть собственниками жилого помещения.