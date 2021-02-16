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Собянин выделил гранты на внедрение инноваций в лечении онкологии у детей

, 13:07

Собянин выделил гранты на внедрение инноваций в лечении онкологии у детей
Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Пресс-служба мэра Москвы и столичного правительства сообщила, что Сергей Собянин подписал постановление о выделении грантов на применение инновационных методик для лечения онкобольных детей.

Отмечается, что в 2021 году детские больницы Морозовская ДГКБ и НПЦ имени Войно-Ясенецкого получат более 460 миллионов рублей на внедрение инновационных методов лечения онкологических заболеваний у детей.

В тексте сообщается, что в 2014 году в Морозовской больнице был организован Центр детской гематологии и онкологии, специалисты которого проводят различные виды лечения детей со злокачественными заболеваниями.

«В больнице работает единственное в городском здравоохранении отделение трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток для детей. Также отделение проводит молекулярную, точечную и иммунную терапию у детей, ведет работу по формированию современной генетической лаборатории и подбору доноров из международных регистров для трансплантации костного мозга. Современные подходы к изучению молекулярно-генетических и биологических свойств опухолей позволяют контролировать развитие злокачественных новообразований и наиболее точно подбирать препараты таргетной терапии», - отметила пресс-служба мэра столицы.

В то же время в составе НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени Войно-Ясенецкого работают онкологические отделения, специалисты которых используют инновационные технологии онкохирургии, и «некоторые из них были применены в детской онкологической практике впервые в нашей стране и в мире».

НХ

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