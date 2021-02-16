В Челябинске состоялся финал общественной премии «Щит и роза»

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16 февраля 2021, 12:50 Геннадий Щукин

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В этом году премия отмечает первый юбилей – пять лет со дня создания.

Премия «Щит и роза» – федеральный проект, который успешно реализуется на протяжении пяти лет на Южном Урале. Организатором мероприятия выступил челябинский филиал Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб РФ.

«В самом начале создания нашей организации я побывал в Государственном Кремлевском Дворце на финале премии «Щит и роза», которая тогда проводилась только в Москве. Я посмотрел на это чудо и понял, что такой проект обязательно должен быть и у нас», – рассказал директор челябинского филиала АРПОиС Сергей Спиридонов.

Премия присуждается женщинам, проявившим особый профессионализм при выполнении служебного долга. 15 февраля на сцену челябинского театра драмы имени Наума Орлова вышли 35 победительниц в 6 номинациях: «За профессионализм», «За лидерские качества», «За многолетнюю службу Отечеству», «За творчество и научный подход к работе», «За материнское тепло», «За высокие спортивные достижения».

Поздравить победительниц собралось немало гостей, среди них – учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер.

«Я очень рада, что ежегодно в Челябинской области проходит такая премия. Эти женщины работают на равных с мужчинами, но при этом мы им благодарны за их честную службу, большую ответственность. Сегодня мы их чествуем как высоких профессионалов», – сказала Ирина Текслер.

Титульным партнёром мероприятия уже не первый год выступает Русская медная компания. Анна Шабарова, вице-президент по кадровой политике и социальным вопросам РМК, вручала заслуженные награды победительницам в номинации «За лидерские качества».

«Мы всегда с гордостью подчеркиваем, что премия «Щит и роза» стала традиционной. Мы ее поддерживаем как титульный партнер и будем продолжать делать это дальше. Русской медной компании очень важно, чтобы люди знали о своих героях. Женщины, которых награждают на этой сцене, доказали, что они на своем месте, а это значит, что они счастливы. Роль женщины в современном обществе велика: она занимается домом, воспитывает детей, работает. Мы со своей стороны должны всячески поддерживать их в стремлении быть амбассадорами нового, лучшего, доброго и светлого», – подытожила Анна Шабарова.