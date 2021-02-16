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Стендапер Данила Поперечный перевел обвиненной в оправдании терроризма полмиллиона для оплаты штрафа

, 12:16 Источник: Медуза

Стендапер Данила Поперечный перевел обвиненной в оправдании терроризма полмиллиона для оплаты штрафа
Фото: соцсети

Журналистку Светлану Прокофьеву суд признал виновной в оправдании терроризма за публикацию авторской колонки и назначил 500 тыс. штрафа. Женщина объявила сбор средств, и уже через три часа ей поступила вся необходимая сумма.

Деньги перечислил стендапер и ютуб-блогер Данила Поперечный – все полмиллиона. Также были и пожертвования от других людей. Журналистка пообещала, что все оставшиеся средства переведет правозащитным организациям.

Светлану Прокопьеву обвинили в публичном оправдании терроризма из-за ее колонки на сайте «Эха Москвы в Пскове», посвященной теракту в здании ФСБ в Архангельске.

РК

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