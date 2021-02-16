Стендапер Данила Поперечный перевел обвиненной в оправдании терроризма полмиллиона для оплаты штрафа

Журналистку Светлану Прокофьеву суд признал виновной в оправдании терроризма за публикацию авторской колонки и назначил 500 тыс. штрафа. Женщина объявила сбор средств, и уже через три часа ей поступила вся необходимая сумма.
Деньги перечислил стендапер и ютуб-блогер Данила Поперечный – все полмиллиона. Также были и пожертвования от других людей. Журналистка пообещала, что все оставшиеся средства переведет правозащитным организациям.
Светлану Прокопьеву обвинили в публичном оправдании терроризма из-за ее колонки на сайте «Эха Москвы в Пскове», посвященной теракту в здании ФСБ в Архангельске.
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