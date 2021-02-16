Депутат Госдумы провёл приём граждан в Сочи

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16 февраля 2021, 11:40

Депутат Госдумы Константин Затулин провёл приём граждан в Сочи и выслушал инициативы горожан и общественных организаций.



Депутат поддержал несколько интересных идей. К примеру, к Затулину обратилась Надежда Кучерявая, очень известный специалист в экскурсионном деле. Женщина является главой общественной организации экскурсоводов и гидов-переводчиков "Сочивед". Надежда также является автором изданной малым тиражом книги "Нужны экскурсоводы". Издание вызвало большой интерес.



На сегодняшний день экскурсовод — одна из главных профессий в Сочи. Надежда Кучерявая планирует заказать дополнительный тираж книги. Город является главным курортом страны, круглый год сюда съезжаются отдыхать миллионы туристов. При этом люди хотят не только покататься на лыжах, подлечиться или искупаться в море, но и узнать историю города, увидеть достопримечательности, олимпийские объекты.



Многие горожане сейчас оказывают экскурсионные услуги. В этом деле важен и контакт с людьми, и качества интересного рассказчика, и знание памятных мест и истории города. И, разумеется, общегуманитарная подготовка.



От этого зависит не только, понравятся ли экскурсии заказчикам, но, самое главное, как сами экскурсоводы смогут закрепиться в экскурсионном деле. А ведь многие из них видят свое будущее в этой массовой для города профессии.



Константин Затулин поддержал инициативу Надежды Кучерявой. Депутат решил помочь с изданием дополнительного тиража книги.



На приёме пришли также представители нескольких ветеранских организаций. 26 апреля исполнится 35 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. Валерий Майер, председатель Сочинской общественной организации "Чернобыль" высказал предложение издать книгу о сочинцах-участниках ликвидации последствий тех трагических событий. Такое издание, по его мнению, станет данью памяти о подвиге простых людей. И оно, безусловно, будет одной из страниц истории города, рассказом о судьбе сочинцев.



Общественную приёмную посетил и известный энтузиаст, организатор спортивных турниров для ветеранов футбола Игорь Мамаладзе. Его привела проблема, которую нужно решить в ближайшее время. Ветераны тренировались в Мацесте на полях комплекса "Спутник". Сейчас там сменился владелец. И теперь ветеранам стало дорого платить за свои занятия. Депутат решил провести переговоры с собственником чтобы убедить его установить разумную плату.



К Затулину обратились, в числе прочих, жители многоквартирных домов со следующей проблемой: люди оказались заложниками непонимания между управляющими компаниями и ресурсоснабжающей организацией. Горожан уговорили установить общедомовые приборы учета теплоснабжения "Сочитеплоэнерго". Обещали, что это окупится, так как платить они будут по факту, а не нормативу, и это даст существенную экономию. На деле обстоятельства показывают другое.



С этим вопросом к депутату от обратилась жительница Сочи Людмила Капиносова. Она от имени многих горожан, проживающих в многоквартирных домах, рассказала, что управляющие кампании не хотят ставить на учёт приборы и обслуживать их. А люди пока, как платили по нормативам, так и продолжают. Ситуация, к сожалению, типичная, с ней сталкиваются не только в Сочи.



Константин Затулин уже связался с руководителем департамента городского хозяйства сочинской мэрии и попросил разобраться. "Ведь люди не должны страдать из-за разборок коммунальных предприятий", — подчеркнул депутат.