За последние два века численность русского народа постоянно менялась. На сегодняшний день демографические показатели и прогнозы оказались неутешительными.
Если в конце XIX века в стране жило порядка 55 миллионов русских, то к середине следующего столетия количество увеличилось до 100 миллионов. К концу ХХ века русских насчитывалось уже 145 миллионов. После этого национальность начала сокращаться, причём намного быстрее, чем население самого государства. Русских стало меньше и в странах СНГ. Их доля сократилась с 22 до 17%. Заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН Яков Миркин назвал несколько причин сокращения нации. Это целый век немыслимых войн, революций, террора и насилия в отношении людей. Люди в течение многих лет были вынуждены выживать, защищаясь от внешних и внутренних врагов.
Русская нация, как и любая другая, нуждается в сохранении. Русские люди больше не могут терпеть то напряжение, в котором находились последние сто лет. Все народы России находятся на изломе. Важно, чтобы в семьях рождалось больше детей. Росстат сообщает, что в год в РФ убывает до полумиллиона человек, из которых более половины приходится на русских. Также национальность стремительно сокращается за рубежом. Эксперты считают, что так нация может постепенно исчезнуть.
Аргументы Недели → Самое читаемое
- #ЗАУГЛОМ Наталья Зубаревич. В "десятых" рубили больницы. В "нулевых" - школы. Кого "рубит" ковид?
- 10:40 Целый век немыслимых войн, революций, террора и насилия сократили русскую нацию
- 10:34 Депутат Мосгордумы Валерий Головченко: Поддержка самозанятых - приоритет для Москвы
- 10:23 Депутат Власов предложил расширить программу льготной ипотеки на строительство частных домов
- Новости партнеров Метеорологи рассказали, когда в Москве начнут таять сугробы
- 10:21 Пострадавшему в авиакатастрофе Ан-24 заплатят компенсацию за травмы и кошмары по ночам
- Новости партнеров Выгодная сделка: как купить или продать квартиру, не нарвавшись на ...