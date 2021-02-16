Целый век немыслимых войн, революций, террора и насилия сократили русскую нацию

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16 февраля 2021, 10:40

За последние два века численность русского народа постоянно менялась. На сегодняшний день демографические показатели и прогнозы оказались неутешительными.



Если в конце XIX века в стране жило порядка 55 миллионов русских, то к середине следующего столетия количество увеличилось до 100 миллионов. К концу ХХ века русских насчитывалось уже 145 миллионов. После этого национальность начала сокращаться, причём намного быстрее, чем население самого государства. Русских стало меньше и в странах СНГ. Их доля сократилась с 22 до 17%. Заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН Яков Миркин назвал несколько причин сокращения нации. Это целый век немыслимых войн, революций, террора и насилия в отношении людей. Люди в течение многих лет были вынуждены выживать, защищаясь от внешних и внутренних врагов.



Русская нация, как и любая другая, нуждается в сохранении. Русские люди больше не могут терпеть то напряжение, в котором находились последние сто лет. Все народы России находятся на изломе. Важно, чтобы в семьях рождалось больше детей. Росстат сообщает, что в год в РФ убывает до полумиллиона человек, из которых более половины приходится на русских. Также национальность стремительно сокращается за рубежом. Эксперты считают, что так нация может постепенно исчезнуть.



