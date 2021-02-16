ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Целый век немыслимых войн, революций, террора и насилия сократили русскую нацию

, 10:40

Целый век немыслимых войн, революций, террора и насилия сократили русскую нацию

За последние два века численность русского народа постоянно менялась. На сегодняшний день демографические показатели и прогнозы оказались неутешительными.

Если в конце XIX века в стране жило порядка 55 миллионов русских, то к середине следующего столетия количество увеличилось до 100 миллионов. К концу ХХ века русских насчитывалось уже 145 миллионов. После этого национальность начала сокращаться, причём намного быстрее, чем население самого государства. Русских стало меньше и в странах СНГ. Их доля сократилась с 22 до 17%. Заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН Яков Миркин назвал несколько причин сокращения нации. Это целый век немыслимых войн, революций, террора и насилия в отношении людей. Люди в течение многих лет были вынуждены выживать, защищаясь от внешних и внутренних врагов.

Русская нация, как и любая другая, нуждается в сохранении. Русские люди больше не могут терпеть то напряжение, в котором находились последние сто лет. Все народы России находятся на изломе. Важно, чтобы в семьях рождалось больше детей. Росстат сообщает, что в год в РФ убывает до полумиллиона человек, из которых более половины приходится на русских. Также национальность стремительно сокращается за рубежом. Эксперты считают, что так нация может постепенно исчезнуть.

ПВ

Общество

Sohu: Россия «наказала» эсминец США «Дональд Кук» за опасные маневры в Черном море

Sohu: Россия «наказала» эсминец США «Дональд Кук» за опасные маневры в Черном море

Российская Федерация «наказала» эсминец «Дональд Кук» за осуществление опасных маневров в акватории Черного моря. Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью