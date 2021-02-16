Депутат Мосгордумы Валерий Головченко: Поддержка самозанятых - приоритет для Москвы

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16 февраля 2021, 10:34

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Депутат Мосгордумы Валерий Головченко сообщил о том, что столичные власти провели первый онлайн-форум для самозанятых, а также для них будут предусмотрены специальные курсы. Он отметил, что поддержка самозанятых является приоритетом для столицы.

«Стать самозанятым может абсолютно любой человек, который зарабатывает самостоятельно. Если вы сдаете жилье в аренду, печете торты на заказ, продаете украшения ручной работы или рисуете рекламные плакаты, вы можете официально оформить этот статус. Налоговые отчисления небольшие – всего 4%. Меньше, чем 13% НДФЛ, который обязаны платить наёмные рабочие. Однако вы сразу оказываетесь в правовом поле – так, например, эти доходы будут учитываться банком, если вы захотите оформить ипотечный кредит или другой займ», - рассказал Головченко.



Он подчеркнул, что в случае, если начинающий бизнесмен почувствует, что нуждается в наемных сотрудниках, или если его доходы превысят максимально допустимые (для самозанятых это порядка 200 тыс. в месяц), то он сможет изменить свой статус и стать индивидуальным предпринимателем.

«Разобраться с приложением «Мой налог» совсем не сложно, особенно для деятельных людей, которые живут со смартфоном в руках. Однако немало тех, кто может столкнуться с трудностями при составлении типового договора или акта выполненных работ – бюрократические вопросы часто бывают непростыми. Программа онлайн-курсов поможет решить эти проблемы заблаговременно и начать полноценную работу», - отметил столичный парламентарий.

Сообщается, что программа форума «Самозанятые-2021» включала в себя проведение мотивационной сессии, сессии с экспертами ГБУ «Малый бизнес Москвы» и центра занятости населения «Моя работа».

Известно, что в настоящее время в столице России зарегистрировано 479 тысяч самозанятых граждан.