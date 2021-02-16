Сергунина: в дьюти-фри аэропорта Шереметьево появятся товары под брендом Made in Moscow

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16 февраля 2021, 10:06

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Вице-мэр столицы Наталья Сергунина сообщила, что в магазинах duty free аэропорта Шереметьево будет представлена продукция 20 московских производителей под брендом Made in Moscow.

Известно, что Московский экспортный центр (МЭЦ), подведомственный столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития, уже завершил отбор участников новой программы поддержки предпринимателей.

«Так, 20 компаний города представят свои товары в магазинах duty free аэропорта Шереметьево под брендом Made in Moscow. Их продукция появится на полках до конца февраля. Расходы, связанные с размещением, МЭЦ возьмет на себя. Срок действия программы - один год. Это новый вид поддержки московских экспортеров», - приводятся слова Сергуниной на официальном сайте мэра столицы.

Московские производители смогут рассчитывать на получение грантов и субсидий, участие в бизнес-миссиях, крупнейших иностранных выставках и конференциях. Они будут представлять свою продукцию в магазинах беспошлинной торговли.

«Мы рассчитываем, что общий бренд Made in Moscow привлечет не только иностранных потребителей, но и потенциальных зарубежных байеров», - отметила заммэра столицы.

По ее словам, в рамках программы в duty free появятся крафтовый шоколад, пастила, мармелад, снэки, экологичная косметика московских предприятий. Продукция будет размещаться на специальных стендах.

Как отмечает руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, большая часть отобранных компаний (13 из 20) относится к пищевой промышленности, четыре предприятия производит сувениры, а еще три - косметику. Известно, что столичное правительство возьмет на себя все расходы по размещению их товаров в магазинах беспошлинной торговли в течение года.

«Благодаря тому, что услугами аэропортов постоянно пользуются представители международного бизнеса, товары столичных компаний станут более узнаваемы и получат дополнительный интерес со стороны иностранных контрагентов. Присоединиться к программе приглашали производителей четырех категорий товаров: кондитерских изделий, косметики, алкогольной продукции и сувениров. Они подходят под формат duty free и пользуются популярностью за рубежом. Участники были определены на конкурсной основе», - говорится в сообщении пресс-службы мэра Москвы.

Уточняется, что экспорт пищевой и перерабатывающей промышленности Москвы в январе-ноябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года вырос на 11% и достиг 600 млн долл. США. Объем экспорта столичной косметики за первые 11 месяцев 2020 года составил 333 млн долл. США. Чаще всего за рубежом покупали произведенные в столице средства для волос (75 млн долл. США), шампуни (48 млн долл. США), духи и туалетную воду (34 млн долл. США), дезодоранты (23 млн долл. США).