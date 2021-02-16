Кубанские спасатели помогли пенсионерке попасть домой

В Отрадненском районе Кубани пенсионерка не могла попасть домой из-за чужой собаки.
Инцидент произошёл 15 февраля: во двор пожилой женщины проникла чужая собака с обрывком цепи на шее, которая запуталась с цепью собаки хозяйки. На помощь заявительнице пришли сотрудники "Кубань-СПАС".
Оба животных пребывали в стрессовом состоянии, вели себя агрессивно и не давали пожилой женщине пройти. Специалисты при помощи ловчей петли для отлова собак спасатели зафиксировали незваного гостя, распутали цепи и освободили собак. Животные не пострадали, а хозяйка смогла спокойно вернуться домой.
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