Кубанские спасатели помогли пенсионерке попасть домой

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16 февраля 2021, 10:01

пресс-служба "Кубань-СПАС"

В Отрадненском районе Кубани пенсионерка не могла попасть домой из-за чужой собаки.



Инцидент произошёл 15 февраля: во двор пожилой женщины проникла чужая собака с обрывком цепи на шее, которая запуталась с цепью собаки хозяйки. На помощь заявительнице пришли сотрудники "Кубань-СПАС".



Оба животных пребывали в стрессовом состоянии, вели себя агрессивно и не давали пожилой женщине пройти. Специалисты при помощи ловчей петли для отлова собак спасатели зафиксировали незваного гостя, распутали цепи и освободили собак. Животные не пострадали, а хозяйка смогла спокойно вернуться домой.