Пострадавшему в авиакатастрофе Ан-24 заплатят компенсацию за травмы и кошмары по ночам

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16 февраля 2021, 10:21 Источник: РИА Новости

фото с места аварийной посадки Ан-24, 03.mchs.gov.ru/ globallookpress.com

Суд в Улан-Удэ обязал авиакомпанию выплатить 300 тысяч рублей пострадавшему при инциденте с Ан-24 в июне 2019 года. Пассажирский самолет авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений, после чего загорелся.

«В результате аварийной посадки воздушного судна К. получил телесные повреждения: было разбито лицо, зубы, порван мениск на правой ноге. К. обратился в суд иском о взыскании с авиакомпании компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей, указав, что в связи с полученными травмами проходил длительное лечение, перенес оперативное вмешательство», - говорится в сообщении Железнодорожного суда.

Кроме того, истец рассказал, что его беспокоит поврежденная нога и он, имея на иждивении двоих детей 17 лет и 9 лет, не может работать в прежней должности водителя. По его словам, ему до сих пор снятся кошмары из-за пережитого.

Однако представитель авиакомпании с иском не согласился. Он пояснил, что требуемая сумма компенсации морального вреда необоснованно завышена. Суд удовлетворил исковые требования частично, взыскав с ответчика 300 тысяч рублей. Решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано.