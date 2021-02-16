Новый парк в Челябинской области обойдется в 165 миллионов рублей

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16 февраля 2021, 09:19

Концепция развития водоема и пространства вокруг разработана по поручению губернатора Алексея Текслера. Фото администрац

В городе Златоусте, у пруда Тарелка, создадут уникальный парк. Проект обещает: ничего подобного нет ни в одном городе региона.

Поддержанный губернатором Алексеем Текслером, новый проект общественной зоны отдыха готовы реализовать городская мэрия и депутат Госдумы Олег Колесников. Презентация проекта парка прошла накануне, 15 февраля.

Как сообщает корреспондент «Аргументы недели» со ссылкой на polit74.ru строительство будет вестись в два этапа. Рядом с ТРК «Тарелка» создадут зону отдыха. Она не только органично впишется в природный ландшафт, но и в разы преобразит всю прибрежную территорию. В новом проекте учтены потребности и детей, и взрослых. По мнению создателей он будет востребован круглогодично.

Проектировщики постарались: на территории найдется место для новых зеленых насаждений, детских и спортивных площадок, беговых, прогулочных и велосипедных дорожек, сцены для проведения массовых мероприятий, благоустроенного пляжа и станции для занятий водными видами спорта.

Глава Златоуста, Максим Пекарский подчеркнул, что и сегодня водоем и ТРК «Тарелка» являются местом притяжения не только местных жителей, но и жителей всей горнозаводской зоны.

- Замечательно, что появился такой проект, который поддержал губернатор. Будем работать совместно ради того, чтобы в Златоусте появился новый современный парк, - пояснил Пекарский.

Со слов Олега Колесникова, большую часть проекта реализуют в этом году.

- Подобного парка нет ни в одном городе Челябинской области. Очень рад, что он появится именно в Златоусте, - сообщил инвестор.