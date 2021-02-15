Forbes: Владимир Потанин установил абсолютный рекорд по богатству среди российских миллиардеров

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15 февраля 2021, 22:57 Источник: Forbes

Владимир Потанин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Совладелец "Норникеля" Владимир Потанин установил рекорд по богатству: его состояние превысило отметку в $30 млрд, сообщил российский Forbes. И назвал причину увеличения благосостояния бизнесмена.

Причиной такого рекорда стал рост котировок акций металлургического гиганта. Одна бумага стоит 26 290 рублей (по состоянию на 19.15 15 февраля). 1 февраля акции стоили 24 866 рублей за штуку.

Рост акций "Норникеля" объясняется тем, что корзина металлов торгуется по-прежнему на максимумах за пять лет.

Как трудно быть олигархом Потаниным, или о том, как репутация может не соответствовать правде жизни, писали ранее "Аргументы недели"