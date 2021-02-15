Сенатор Святенко: Центры занятости Москвы предлагают освоить свыше 80 профессий и компетенций

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15 февраля 2021, 18:53

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Сенатор Инна Святенко сообщила, что в новом сезоне столичные центры занятости предлагают обучение по более чем 80 наименованиям профессий и компетенций.

«В Москве стартовал новый сезон работы центров занятости: в 2021 году продолжатся программы переобучения и дополнительного профессионального образования для разных категорий москвичей. Центры занятости населения «Моя работа» и специализированные центры «Моя карьера» принимают заявки на бесплатное профессиональное образование от людей старше 50 лет, женщин с детьми дошкольного возраста и граждан оставшихся без работы. В списке профессий, навыков и компетенций, которым можно обучиться по городской программе - более 80 наименований», – рассказала представитель Мосгордумы.

Она подчеркнула, что общепринятое некогда представление о службе занятости населения как о «бирже труда», где регистрируют граждан оставшихся без работы и выплачивают им пособия, уже устарело. По ее словам, современные центры занятости должны помогать гражданам в адаптации к быстро меняющемуся рынку труда.

Сенатор сообщила, что для участия в городской программе профессионального обучения или переобучения необходимо обратиться в центр занятости населения «Моя работа», либо в специализированный центр «Моя карьера» и подать заявление.

«Для первого визита достаточно иметь паспорт гражданина РФ, документ об образовании, а далее в зависимости от конкретной программы: свидетельство о рождении ребенка-дошкольника либо о регистрации в качестве безработного. Подробно ознакомиться со списком документов и подать заявку можно на сайте Центра занятости населения czn.mos.ru», – уточнила Святенко.

Она отметила, что за городской счет можно освоить весьма востребованные профессии - от столяра и пекаря до стилиста и оператора делового пакета 1С.

«В списке навыков, которые можно получить бесплатно — графический и инженерный дизайн, бухгалтерский учет и полиграфические технологии, разработка мобильных приложений. Объем курсов достаточно серьезный — от 72 до 250 часов. Обучение по качеству ничем не уступает коммерческим курсам. Это один из важных элементов городского социального пакета», - подчеркнула сенатор.