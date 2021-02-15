Петр Шкуматов о штрафах за нарушение ПДД: Россия заняла почетное первое место в мире и продолжит его удерживать всеми силами

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15 февраля 2021, 17:14

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов на своей страничке в Facebook отреагировал на информацию МВД РФ о рекордном количестве штрафов, выписанных российским автовладельцам в 2020 году за нарушения, установленные с помощью камер.

Петр Шкуматов:

«Поздравляю всех автовладельцев с замечательным рекордом! 145 миллионов штрафов добыто с камер в 2020-м году! Россия заняла почетное первое место в мире по числу штрафов и продолжит его удерживать всеми силами! Ура, товарищи! Ударим могучим многомиллиардным штрафом по кулаку, только так победим, только так заставим пересесть мелкобуржуазных собственников на общественные велосипеды! Даешь коммунизм (зачеркнуто), нулевую (зачеркнуто) отрицательную смертность на дорогах к 2030-му году! (тут звучит праздничная музыка, на сцену под бурные апплодисменты зала выходят все, включая розовых слонов, и начинают танцевать, как в Болливуде, занавес и не думает закрываться)».

Ранее эксперт отмечал, что, по его мнению, развитие систем фотовидеофиксации косвенно даже ухудшает безопасность движения.

«Раньше хоть какая-то корреляция была. Сейчас связи не осталось, комплексы устанавливаются для сбора штрафов», - считает Шкуматов.