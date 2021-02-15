Байдена попросили забрать ребёнка, рожденного в России суррогатной матерью

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15 февраля 2021, 17:09 Источник: Interfax

Фото: из открытых источников

В начале года многие СМИ написали, что в московской квартире обнаружили младенцев, которых вынашивали для богатых иностранцев суррогатные матери. Для возвращения одного из них пришлось обратится к Байдену.

Заказчиками были в основном граждане Китая и Филиппин. Но один из детей, зачатый от Конрадо Потенсиано, по факту гражданства родителя считается американцем. Однако вместо поездки к родителям младенец стал заложником системы.

Как считает адвокат отца "здорового ребенка незаконно поместили в психиатрический Видновский детдом", при этом СК РФ трижды отказал американцу в проведении генетической экспертизы, а московские суды два раза отказали в приеме исков.

"Я обратился как к послу США в России, так и написал письмо президенту США Джо Байдену, поскольку наша единственная надежда сейчас - это вмешательство американских властей", - рассказал адвокат Потенсиано Игорь Трунов.