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Ракова: Новое медоборудование поднимет диагностику на качественно иной уровень

, 15:26

Ракова: Новое медоборудование поднимет диагностику на качественно иной уровень
Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Вице-мэр столицы Анастасия Ракова сообщила, что для больниц Москвы закуплено 14 новейших компьютерных томографов (КТ), контракты заключены с ведущими мировыми производителями оборудования.

«В Москве сегодня делается все возможное, чтобы жителям столицы были доступны лучшие из существующих в мире технологии диагностики и лечения. Закупки медицинского оборудования по контрактам жизненного цикла позволяют нам получать технику напрямую у ее производителей и обеспечить бесперебойную работу даже при максимальной загрузке на протяжении длительного времени. А это означает, что жизненно важные обследования для пациентов будут проводиться в кратчайшие сроки и с максимальной эффективностью», - отметила Анастасия Ракова.

По ее словам, договоры в рамках контрактов жизненного цикла заключены на поставку 14 компьютерных томографов на 256 срезов в 2021-2023 годах, при этом один из таких аппаратов будет запущен в городской клинической онкологической больнице №1 уже в этом году.

«Возможности нового оборудования позволят поднять на качественно иной уровень диагностику различных заболеваний, в том числе - онкологических», - сообщила вице-мэр столицы.

Анастасия Ракова рассказала, что в 2022 году два новых КТ на 256 срезов получат городские клинические больницы: имени Плетнева и №15 имени Филатова. В 2023 году еще 11 новых многосрезовых КТ поступят в московскую городскую онкологическую больницу №62, МКНЦ имени Логинова, ГКБ №1 имени Пирогова, ГКБ № 67 имени Ворохобова, ГКБ имени Ерамишанцева, ГКБ имени Вересаева, ГКБ имени Буянова, ГКБ имени Юдина, ГКБ имени Иноземцева и ГКБ имени Демихова.

Сообщается, что многосрезовые КТ позволяют проводить качественные и неинвазивные исследования сердца и сосудов для ранней диагностики атеросклероза, обоснованно направлять пациентов на хирургическое лечение и корректировать медикаментозную терапию. Быстрый и информативный онкоскрининг позволит диагностировать ранние стадии рака и своевременно назначать специализированное лечение.

НХ

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