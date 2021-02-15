Под Новороссийском из моря появилась странная конструкция

В районе Новороссийска, на пляже посёлка Алексино, из моря выбросило на берег странную конструкцию.
Находкой поделились очевидцы в соцсетях. Происхождение объекта неизвестно, однако свидетели и комментаторы построили множество догадок: от барабана из телеигры "Поле Чудес" до НЛО.
Более реальной версией стало предположение о том, что данная конструкция — ферма для выращивания устриц. Очевидцы утверждают, что такие фермы расположены в районе села Дивноморского. Конструкцию могло оторвать волнами.
В издании "Наша Газета Новороссийск" сделали и другие предположения: объект может являться ограждением от очистных сооружений или вольером для дельфинов.
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