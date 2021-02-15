Латвия: за оскорбление полицейских предлагают наказывать вплоть до лишения свободы

Аргументы Недели → Общество 13+

15 февраля 2021, 14:40 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: соцсети

Комендантский час в Латвии совсем осложнил взаимоотношения между людьми и правоохранительными органами. Были случаи, когда на полицейских нападали, травили собаками, оскорбляли. МВД Латвии подготовило поправки к Уголовному закону, которые предусматривает за унижение чести и достоинства представителя власти лишение свободы. Но так ли все просто во взаимоотношениях власти и людей?

Согласно поправкам, за унижение чести и достоинства представителя власти во время исполнения служебных обязанностей по охране общественного порядка, безопасности и государственной границы виновный может быть лишен свободы на срок до одного года.

Как объяснили в пресс-службы МВД, в последнее время сотрудникам полиции и Государственной пограничной охраны все чаще приходится сталкиваться со случаями, когда к ним публично проявляют неуважение, затрагивая честь и достоинство, например, люди высказывают в их адрес грубые и нецензурные слова, угрожая заразить коронавирусом, плюют в лицо, делают непристойные жесты.

МВД Латвии отмечает, что изменения в Уголовном законе не ограничивают права людей свободно выражать свое мнение и высказывать критику. Необходимо обеспечить баланс. Поправки будут направлены на рассмотрение в срочном порядке.

Иными словами, было несколько актов хамства, безобразия в отношении полицейских в период комендантского часа, и МВД решило… защитить себя! А возможно и «развязать» руки… Что значит, человек может свободно выражать свое мнение? Разве можно свободно выражать свое мнение, когда тебя заведомо считают «нарушителем». А не обернется ли «свобода слова» против самого латвийца? Почему же такой орган, как МВД не задаст себе вопрос о том, как случилось так, что между латвийцами и правоохранительными органами пробежала «огромная черная кошка»? Почему латвийцы не доверяют полиции?

Устами самих латвийцев (социальные сети):

«Сказать правду в глаза????»

«Полицейские сами хорошо оскорбляют! И как быть нам, простым людям?»

«Я до определенного момента думала, что полиция – защита людей. Но потом увидела, что происходит на самом деле… Была свидетельницей, когда бравые молодчики унижали и оскорбляли пожилого человека. И что он мог сделать? Ничего! У меня нет уважения к таким людям!»

«Кто определит этот баланс? ОНИ! Нам слова не давали! Теперь они совсем обнаглеют. А мы просто бесправны!»

«Привет диктатуре!»

«При этом следует понимать, что наступит «милицейская вседозволенность». Люди для них – мусор!»

Интересно, а разве можно заставить насильно уважать себя? Нет! Однозначно! Уважения, конечно, удостаиваются не все! Прежде всего следует в своем «ведомстве» разобраться и научиться элементарно уважать людей.

Продолжение следует…