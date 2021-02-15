На границе с Украиной в Брянской области скопились примерно 150 грузовиков

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15 февраля 2021, 14:52 Источник: Центральное таможенное управление

ctu.customs.gov.ru

Во избежание задержек на таможенной границе Евразийского экономического союза рекомендуется для пересечения границы использовать многосторонние пункты пропуска Курской и Белгородской таможен.

Порядка 150 грузовых машин «застряли» сегодня на границе с Украиной перед МАПП Новые Юрковичи. Начальник Брянской таможни Игорь Ерошин сообщил, что «из-за снижения пропускной способности сопредельного пункта пропуска Сеньковка (Украина) водители не могут покинуть территорию России».

По информации таможенника, оформленные грузовые автомобили полностью заполнили нейтральную зону, а также территорию пункта пропуска. Дежурные смены таможни в Брянской области работают в усиленном режиме. Оформление происходит без задержек.