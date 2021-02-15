Экс-руководители предприятия, входящего в структуру «Росатома», арестованы за хищение 209 миллионов рублей

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15 февраля 2021, 14:30 Источник: Коммерсантъ

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Бывшие руководители специального научно-производственного объединения «Элерон», входящего в структуру «Росатома», арестованы за многомиллионные хищения. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По сведениям источника, экс-гендиректор «Элерона» Вячеслав Коновалов отправлен в СИЗО, а бывший главный бухгалтер этой организации Ирина Смолдырева находится под домашним арестом. По версии следствия, с 2015 года они заключали фиктивные сделки с несколькими компаниями, которые не занимались никакой финансово-хозяйственной деятельностью. Сообщается, что махинации были выявлены еще в 2019 году во время аудиторской проверки.

Сделки касались закупок канцелярских принадлежностей, разного рода офисной техники, стульев и прочего, что не требовало документального оформления договора поставки. Хищение бюджетных средств производилось «по чуть-чуть», но регулярно, чтобы не привлекать внимания проверяющих. В бухгалтерию «Элерона» предоставлялись лишь фиктивные товарные накладные и счета-фактуры, на основании которых по распоряжению госпожи Смолдыревой со счетов «Элерона» и списывались деньги. В итоге таким образом у дочки «Росатома» было похищено как минимум 209 млн руб. В среднем предполагаемые мошенники могли ежемесячно присваивать себе порядка 4 млн руб.

На имущество Вячеслава Коновалова и Ирины Смолдыревой наложен арест. По информации департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом», Вячеслав Коновалов в октябре 2019 года был отстранен от своей должности после «ряда внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятия», а следственные действия в отношении него «ведутся с учетом ранее переданных в правоохранительные органы материалов службы защиты активов "Росатома"».