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Собянин: В ближайшие годы в Обручевском районе откроют четыре станции метро

, 14:47

Собянин: В ближайшие годы в Обручевском районе откроют четыре станции метро
Фото: Global Look Press

Несмотря на морозы, стройка столичного метро не останавливается. За несколько лет в Обручевском районе Москвы откроется четыре новых станции.

Речь идет о двух станциях Большой кольцевой линии и двух станциях линии, которая пойдет на Троицк. «Ситуация с доступностью метро в Обручевском районе радикально изменится в лучшую сторону», - заверил Сергей Собянин в ходе осмотра строящейся станции «Воронцовская», находящейся на пересечении с Калужским направлением линии метро и являющейся серьезным транспортно-пересадочным узлом. Сейчас уже начаты архитектурно-отделочные работы. Компания-подрядчик обещает, что в этом году все будет запущено, на данный момент готовность составляет 64 %. «Воронцовская» станет пересадочной на станцию «Калужская» Калужско-Рижской линии метро.

«В планах на этот год запустить три участка: западный, юго-западный, южный участки, в составе всего 11 станций. Южный участок находится в неплохой готовности», - отметил мэр.

Станция «Воронцовская» входит в состав южного участка БКЛ метро от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская». На нем строится три станции: «Новаторская», «Воронцовская» и «Зюзино».

Открытие южного участка БКЛ от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская» позволит улучшить транспортное обслуживание около 550 тыс. человек, проживающих в ближайших районах, а также сократить интенсивность движения транспорта по прилегающей улично-дорожной сети примерно на 10-15%.

РК

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