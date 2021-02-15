Алёнка из Нововоронежа нашла нового хозяина на торгах. Не зря говорят, что красота - страшная сила

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15 февраля 2021, 15:09

Алёнка из Нововоронежа, которую прозвали в сети «памятником Русской Смерти» нашла нового хозяина на торгах. За постапокалиптический образ женщины отдали 2,6 миллионов рублей, хотя изначально торги стартовали с одного миллиона.

«Торги завершились, арт-объект «Алёнушка» продан за 2,6 млн рублей», — сообщил представитель Российского аукционного дома. По данным сайта РАД, в торгах приняли участие четыре претендента. Аукцион продлился около 2,5 часа, но имя покупателя пока неизвестно.

Эта история еще раз доказала, что на каждую даму найдется свой ценитель. Даже на ту, что стала посмешищем и породила огромное количество мэмов в духе «баба страшна как наша жизнь». Кстати, воронежские власти пообещали, что на месте Аленушки появится что-то более изящное, но нам кажется, что жители еще будут скучать по столь неординарному "произведению искусств".