Латвийский публицист о комендантском часе: «Это просто истязание людей»

Аргументы Недели → Общество 13+

15 февраля 2021, 14:07 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: соцсети

Правительство Латвии отменило комендантский час в стране. Латвийцы возрадовались! «Наконец-то отменили хоть одно ограничение, которое не имело особого смысла», - считает известный латвийский публицист Марис Краутманис. Почему не имеет смысла?

«Если целью было ограничить распространение ковида, то эффект был минимальным. Кофе, рестораны, игровые залы и другие места активного отдыха и так закрыты. Ответственный народ только в самых крайних случаях ходит в гости, а менее ответственная часть населения перенесла свои пьянки по пятницам и субботам на более раннее время.

На фото: латвийский публицист Марис Краутманис

Больше всего пострадал не ковид и бравурные нарушители, а простые жители. Пострадали и собаки, которые в обычном ритме жизни привыкли выходить пописать в 23:00, а правительства вдруг это запретило. Вряд ли ковид смотрит на часы или активно нападает на владельцев собак.

Да, во многих местах Европы вводили комендантские часы! Но почему нашему правительству нужно за кем-то повторять? В Западной Европе есть мегаполисы, где живет огромное количество человек и там, возможно, действительно нужно считать людей и «отправлять» в кроватку. Есть города, которые «никогда не спят»… У нас некоторые города спят все время. Во многих местах Латвии грустно и одиноко. И домоседство в комендантский час чувство только множит.

Невооруженным глазом видно, что ресурсов полиции на комендантский час не хватало. Что будет сейчас? Теперь будут считать людей в магазине, мерить квадратные метры, жестко наказывать. Если какой-то посетитель еще открытого редкого кафе снимет маску, чтобы откусить булочку, то полиция наложит штраф в 2000 евро?

Комендантский час и травля магазинов – это то, что спасает от ковида? Это просто истязание людей. Ковид продолжает распространятся в лечебных заведениях и среди особо пожилых людей в пансионатах. Высок риск заражения в общественном транспорте…

Конечно, «спасибочки» правительству, что сняли одно неадекватное ограничение. Но только есть опасения, что вместо одного снятого неадекватного запрета на его месте появятся два неадекватных!»