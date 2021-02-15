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15 февраля 2021, 14:45

Фото: соцсети

Следователи возбудили уголовное дело из-за попытки похитить племянника Юрия Дудя. Пару лет назад группа парней напала на маму популярного ведущего и его брата Игоря. Вместе с ними был и восьмилетний сын мужчины, которого неизвестные попытались похитить.

К счастью, тогда родственникам Дудя удалось отбиться от нападавших. Как выяснилось позже, к попытке похищения, помимо хулиганов, могли быть причастны мать ребёнка и её отец. Дело в том, что Игорь Дудь и фактически бывшая супруга не могли поделить сына, из-за чего регулярно конфликтовали.

Однако полиция отказалась возбуждать уголовное дело, а потерпевшие хотели добиться обязательного наказания для матери ребенка и обратились в прокуратуру. В итоге МВД всё же завело дело по статье о побоях, а теперь и СКР возбудил новое уголовное дело — о покушении на похищение малолетнего сына Игоря.

Но есть и другая версия событий. Бывшая жена Игоря Юлия утверждает, что ее насильно разлучили с сыном и обвинила семью Дудя в похищении ребенка. По ее словам, после мирного расставания муж, посоветовавшись с семьей, выкрал ребенка и увез его к своим родителям. Женщина считает, что на ребенка сильно давили, а общаться с сыном давали «на тюремных условиях»: только в присутствии отца или его родственников.

Юлия также отметила, что в день нападения приехала с отцом к мужу, чтобы поговорить, но общение получилось на повышенных тонах и быстро переросло в конфликт. «Я сына забрала, посадила в машину. Игорь подбежал, стал вырывать у меня, орать, удушающим приемом взял сына за шею. А теперь они поворачивают все дело так, будто приехали совершенно больные люди, хотя я мать, я имею такое же право на общение с ребенком. А то, что он там написал об избиении. Вы можете себе представить: я держу ребенка на руках? Кого я могу избить?», - рассказала она.

Чтобы не происходило в семье популярного телеведущего, это уже вышло за рамки дела семьи и многие в сети считают, что семья пользуется популярностью Юрия, чтобы надавить на правоохранительные органы и решить вопрос с опекой над ребенком в свою пользу.