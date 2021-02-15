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В Ялте проблемы с водой дополнились авариями на сетях электроснабжения

, 13:53 Источник: Аргументы недели-Крым

В Ялте проблемы с водой дополнились авариями на сетях электроснабжения
Фото: соцсети

Мэр города преподнесла ситуацию как катастрофическую. При этом никакого решения проблемы не предлагается.

Янина ПАВЛЕНКО предупредила региональные власти, что от горожан повалили жалобы о некачественном энергоснабжении. «Зимний сезон дает серьезную нагрузку на сети», - доложила она и заявила, что сети не выдерживают.

При этом, говоря о ликвидации аварий с электроснабжением, мэр, славящаяся безудержным оптимизмом, сказала следующее: «Реагировать будем быстро и своевременно, ну а там, где это не получается – будем работать еще лучше!».

АОл

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