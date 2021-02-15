Москвичи пожертвовали более двух миллионов рублей через сервис на mos.ru

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15 февраля 2021, 13:52

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Администрация благотворительного сервиса на сайте mos.ru сообщила, что жители столицы имеют возможность самостоятельно выбрать, какую программу поддержать, а также определить сумму, которую они готовы потратить на благотворительность.

«Москвичи жертвуют средства в помощь тяжелобольным детям, бездомным животным, на социальную реабилитацию людей с инвалидностью, гуманитарную помощь многодетным семьям, адресную помощь женщинам в трудной жизненной ситуации - всего в сервисе представлено 30 программ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что с момента начала работы благотворительного сервиса жители столицы пожертвовали свыше двух миллионов рублей в пользу программ фондов, зарегистрированных в сервисе.

Благодаря пожертвованиям москвичей была оплачена реабилитация для одного из подопечных фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы». Фонд «Мелодия жизни» направил собранные средства на покупку речевого процессора для восьмилетнего ребенка. Поддержку также получили благотворительный фонд «Дом с маяком», фонд помощи бездомным животным «НИКА», фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» и другие.

Администрация сервиса подчеркивает, что сделавшие перевод москвичи каждый квартал будут получать отчеты о реализации благотворительных программ. Уточняется, что отчеты также публикуются в личном кабинете благотворительных организаций на сайте «Душевная Москва».