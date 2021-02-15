Новую челябинскую школу сдадут раньше срока

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15 февраля 2021, 13:18

Фото Людмилы Ковалевой (Южноуральская панорама)

Общая строительная готовность объекта на 1100 мест составляет 46 процентов.

Микрорайоне «Академ Riverside» ведется строительство школы на 1100 мест. Со слов заместителя главы города по строительству Владимира Шамне, строители завершают монтаж третьего этажа третьего блока здания, на котором уже заканчивается монтаж оконных конструкций и устройство кровли.



- На первом и втором блоке здания ведутся фасадные работы, обустройство внутренних инженерных сетей и полов. Общая строительная готовность составляет 46 процентов. Объект планируем ввести на год раньше, осенью текущего года», - пояснил вице-мэр.



Как сообщает корреспондент «Аргументы недели» со ссылкой на up74.ru на сегодняшний день ведется строительство и трех детских садов: по улице Горького, Гранитной и Хариса Юсупова. На дошкольных объектах в данный момент ведутся работы по устройству фундаментов. Максимальная готовность этих объектов 22 процента.



Новая школа по завершении строительно-монтажных работ будет введена в эксплуатацию позднее. Необходимо время на проведение конкурсных процедур на закупку оборудования, а также получения всей разрешительной документации.