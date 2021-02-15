Более 2 млн руб. перечислили москвичи через благотворительный сервис на mos.ru

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15 февраля 2021, 12:36

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Жители столицы через благотворительный сервис на mos.ru пожертвовали более 2 миллионов рублей на развитие программ фондов, зарегистрированных в проекте. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что всего в сервисе представлено 30 программ.

Москвичи перечисляют средства для помощи тяжелобольным детям, бездомным животным, на социальную реабилитацию людей с инвалидностью, гуманитарную помощь многодетным семьям и адресную помощь женщинам в трудной жизненной ситуации.

Благодаря пожертвованиям жителей столицы была оплачена реабилитация одного из подопечных фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы». Фонд «Мелодия жизни» направил собранные средства на покупку речевого процессора для восьмилетнего Ильи. Теперь ребенок вновь может ходить в школу, общаться с одноклассниками и семьей.

Директор Благотворительного фонда социальной и информационной поддержки для детей после кохлеарной имплантации и с нарушениями слуха «Мелодия жизни» Наиля Галеева отметила, что с запуском Благотворительного сервиса появился еще один очень доступный способ поддержать инициативы НКО.

«Мы присоединились к сервису, чтобы рассказать о нашей деятельности как можно большему количеству москвичей. Кроме того, люди будут знать, куда обратиться за помощью в случае возникновения проблем со слухом», - подчеркнула Галеева.

Сообщается, что поддержку москвичей также получили благотворительный фонд «Дом с маяком», фонд помощи бездомным животным «Ника», фонд поддержки слепоглухих «Соединение» и некоторые другие благотворительные организации.

«Все собранные средства используются только в рамках той программы, которую выбрали сами пользователи. Горожане, сделавшие перевод, каждый квартал будут получать отчеты о реализации благотворительных программ. Также отчеты публикуются в личном кабинете организаций на сайте «Душевная Москва», - уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

Благотворительный сервис разработан столичным департаментом информационных технологий совместно с Комитетом общественных связей и молодежной политики и Общественной палатой Москвы. Зарегистрированные на mos.ru физические лица имеют возможность сделать благотворительный взнос в разделе «Мои платежи». Для этого необходимо выбрать блок «Благотворительность», указать организацию и сумму пожертвования.