14 207 новых случаев заражения коронавирусом выялено в России за сутки

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15 февраля 2021, 11:28

фото: pixabay.com

В России, по данным оперштаба на утро 15 февраля, за последние сутки выявлено 14 207 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Накануне прирост был чуть меньше - 14185 заболевших.

Соответственно, третьи сутки подряд количество новых случаев заражения коронавирусом нового типа в РФ сохраняется на уровне более 14 тысяч. Это соответствует значениям середины октября прошлого года. Если осень фиксировался подъем заболеваемости, то сейчас идет фаза стабилизации.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано четыре миллиона 086 тысяч 090 случаев коронавирусной инфекции.

За последние 24 часа в стране было подтверждено 394 смерти пациентов с ковидом.

Всего за период пандемии умерли 80 человек с подтвержденным коронавирусом.

За сутки 13 935 выздоровевших пациентов выписаны из больниц.

Всего выздоровели три миллиона 607 тысяч 036 пациентов.