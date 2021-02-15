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Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова родила четвёртого ребёнка. Сына

, 11:06

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова родила четвёртого ребёнка. Сына
фото: pixabay.com

Баскетболист подмосковного клуба «Химки» Андрей Зубков стал отцом второй раз. Второго сына спортсмену родила супруга Мария. Для Маши Банковой новорождённый - четвёртый ребёнок.

Она была замужем за солистом группы «Иванушки International» Андреем Григорьевым-Апполоновым, и у них родились двое сыновей. После расставания с артистом женщина вышла замуж за спортсмена.

Первым радостным событием о рождении второго сына поделился Зубков. Мужчина поддерживал супругу во время родов. Маша уже опубликовала в Инстаграм несколько фото из роддома, в том числе фотографию новорожденного. «Добро пожаловать в этот мир, наше счастье!!», - написала мама четверых сыновей.

Оперативно Машу поздравили подруга Мария Лопатова: «Мань, ты могла бы старую фотосессию выложить, люблю тебя моя дорогая!!!!! Мишку целуй!» и Наталья Рагозина: «Милая, поздравляю».
Пользователи сети желают Маше родить еще дочку.

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Публикация от Masha Zubkova (@m.a.s.h.a._z)

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