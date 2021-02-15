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Казань — единственный город, где власти согласовали акцию в поддержку политзаключённых. Но не все так просто

, 10:39 Источник: ОВД-Инфо

Казань — единственный город, где власти согласовали акцию в поддержку политзаключённых. Но не все так просто
Фото: соцсети

Казань стал единственным городом России, где власти согласовали акцию в поддержку политзаключённых. Вот только закончилось все как всегда – задержаниями и протоколами.

Под митинг власти выделили небольшой загон, куда пустили лишь 100-150 человек, остальных оставили стоять за забором. После митинга начались задержания, причём некоторых забирали с улиц довольно далеко от места митинга, сообщает ОВД-Инфо. Всего задержали 9 человек, им запретили пользоваться телефонами, увезли в отдел, досмотрели и взяли с них объяснения.

По словам задержанных, полицейские угрожали отправить их в камеры и надеть наручники. Позднее двух задержанных из семи отпустили без протокола.

БИ

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