Сближение Луны и Марса можно увидеть на небе в ближайшие дни
15 февраля 2021, 09:49
Сотрудники уфимского планетария сообщили, что россияне смогут увидеть на вечернем небе сближение Луны и Марса. За явлением можно будет наблюдать в ночь с 18 на 19 февраля.
«Ночью рядом с Марсом пройдет Луна. 18 февраля оба светила с наступлением темноты будут видны рядом высоко над южным горизонтом в созвездии Овна», - говорится на сайте организации.
Отмечается, что Марс будет виден над Луной как яркая желтая звезда. Эксперты уточнили, что оба светила зайдут за горизонт еще ночью: Луна – в 1.48, а Марс – на час позже – в 2.47. Растущая Луна будет в возрасте 6,5 дней – вблизи первой четверти, добавили они.
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