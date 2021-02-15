ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Сближение Луны и Марса можно увидеть на небе в ближайшие дни

, 09:49

Сближение Луны и Марса можно увидеть на небе в ближайшие дни
Марс, фото: pixabay.com

Сотрудники уфимского планетария сообщили, что россияне смогут увидеть на вечернем небе сближение Луны и Марса. За явлением можно будет наблюдать в ночь с 18 на 19 февраля.

«Ночью рядом с Марсом пройдет Луна. 18 февраля оба светила с наступлением темноты будут видны рядом высоко над южным горизонтом в созвездии Овна», - говорится на сайте организации.

Отмечается, что Марс будет виден над Луной как яркая желтая звезда. Эксперты уточнили, что оба светила зайдут за горизонт еще ночью: Луна – в 1.48, а Марс – на час позже – в 2.47. Растущая Луна будет в возрасте 6,5 дней – вблизи первой четверти, добавили они.

БА

В мире

Советник главы офиса Зеленского жестко раскритиковал работу МВФ на Украине

Советник главы офиса Зеленского жестко раскритиковал работу МВФ на Украине

Внештатный советник главы офиса Владимира Зеленского Тимофей Милованов жестко раскритковал работу Международного валютного фонда с Украиной. "Там МВФ обкакался, а не Украина", - написал он в соцсети.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью