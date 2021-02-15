Эксперт Достов перечислил случаи неожиданного списания комиссии с карты

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15 февраля 2021, 09:25 Источник: РИА Новости

карта, фото: pixels.com

Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов рассказал о ситуациях, когда клиенты российских банков могут столкнуться с неожиданными списаниями. По его словам, комиссии по карте или счету всегда удерживаются в соответствии с договором, но некоторые невнимательно его читают.

«Если тарифами предусмотрена ежемесячная комиссия, то она будет списываться даже в том случае, если клиент счетом не пользуется. Иногда из-за списания баланс может уйти в минус: в случае, если клиент согласился, что банк будет предоставлять ему овердрафт (то есть краткосрочный кредит). На долг будут начисляться и проценты», - пояснил он.

Достов рекомендует закрыть ненужный больше счет или заблокировать старую карту.

Также бывают случаи, когда банк устанавливает нулевую комиссию за обслуживание, но при соблюдении некоторых условий, например, сохранении минимального остатка на счете, уточнил он. Достов добавил, что пользователь может забыть про это «важное» требование и его нарушить – тогда вновь начнет списываться комиссия. Он отметил, что неожиданные списания встречаются и на заплатанных картах.

«Обычно комиссии за обслуживание зарплатных карт с потребителей не взимаются. Но если уволиться, то карта зарплатной уже считаться не будет - банк может начать взимать комиссию: нужно либо закрыть карту, либо просто выбрать в том же банке другую, более дешевую», - объяснил эксперт.

Во избежание подобных ситуаций Достов советует брать в конце месяца выписку по счету и ее анализировать.