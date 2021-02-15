Челябинские единороссы добились дополнительных средств на развитие области

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15 февраля 2021, 08:07 Андрей Зубанов

Фото Юлии Боровиковой (Вечерний Челябинск)

В Челябинскую область поступят дополнительные средства на поддержку программы «Комплексное развитие сельских территорий», выделенные правительством России. Увеличения финансирования последовательно добивались члены партии «Единая Россия».

О том, что предстоит сделать для развития малых населенных пунктов в области на протяжении 2021 года, рассказал первый заместитель председателя областного Законодательного собрания Дмитрий Пырсиков. Он заявил: «Со стороны партии было принято активное участие в формировании перечня проектов на 2021 год. На территории 12 населенных пунктов предусмотрены капитальные ремонты шести объектов образования, восьми объектов культуры и спорта, завершение строительства культурно-досугового центра. На территории области находится 36 муниципальных образований с общей численностью 1274 сельских населенных пункта, потребность в финансировании проектов комплексного развития значительно выше фактически отобранных, а потому дополнительное выделение финансирования считаю важным и своевременны решением».

Ранее по программе «Комплексное развитие сельских территорий» было предусмотрено выделение 31 миллиарда рублей. Дополнительное финансирование составило ещё 3,6 миллиардов рублей, которые будут направлены в 22 региона страны. Ещё 186 миллиардов из бюджета 2020-2023 годов выделяется по другим государственным программам, так или иначе связанными с развитием малых населенных пунктов.