В Гидрометцентре сообщили об аномальных морозах с 15 февраля в областях Центральной России и Поволжья

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15 февраля 2021, 07:39 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

В Москве, в областях Центральной России и Поволжья на этой неделе, с 15 февраля, ожидается аномально холодная погода. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что аномальные холода с отклонением от нормы на 7-12 градусов ожидаются в российский столице.

В понедельник, 15 февраля, утром в Москве - минус 20. Ночные морозы - до минус 26, а по области до минус 29. Все ночи будут с крепкими морозами. В среду, 17 февраля, будет самый теплый день, но аномалия будет достигать 5 градусов.

По словам Вильфанда, на севере Приволжского федерального округа отклонение от нормы составит 7-9 градусов.

По прогнозу синоптиков, 15-19 февраля в Вологодской области и 15-17 февраля в Архангельской области и Ненецком автономном округе среднесуточные температуры будут на 7-10 градусов ниже нормы. Аномальные холода с отклонением от нормы на 7-12 градусов ожидаются в четверг, 20 февраля, в Тверской, Московской, Ярославской и Костромской областях.

15-19 февраля в Тамбовской и 15-20 февраля в Нижегородской и Кировской областях, а также в Марий Эл и Чувашии температурная отклонение от нормы составит 7 градусов. В Смоленской, Тульской и Калужской областях будет на 7-12 градусов холоднее обычного.