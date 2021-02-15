По качеству жизни Челябинская область оказалась на 25 месте.

Аргументы Недели → Общество

15 февраля 2021, 06:06

Фото Дмитрия Куткина ("Вечерний Челябинск").

В российском рейтинге, посвященном качеству жизни россиян в 2020 году Южный Урал занял 25 строчку.

Исследование проведено РИА Новости. Этот анализ проводится уже девятый год подряд. Для получения результата, аналитики изучают около 70 показателей, которые отражают уровень условий жизни в разных регионах. В списке показателей: уровень доходов населения, жилищные условия, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования.

Челябинская область по итогам 2020 года, набрала 51,230 баллов из 100 возможных. Правда, в прошлом году регион был выше на одну строчку рейтинга.

Стоит отметить, что другие регионы Уральского федерального округа распределились по рейтингу следующим образом: Ханты-Мансийский автономный округ – 9 место, Ямало-Ненецкий автономный округ – 11 место, Тюменская область – 14 место, Свердловская область – 15 место, а вот соседская, Курганская область на 79 месте.