Назван плод, который снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и помогает восстановлению после коронавируса
14 февраля 2021, 18:23
Корейские специалисты выяснили, что употребление перца чили способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний благодаря содержащемуся в нем веществу Capsicum annuum.
Оно снижает риск развития комплекса нарушений обмена веществ, который является причиной развития сердечных болезней и диабета второго типа. У Capsicum annuum ярко выражен антиоксидантный эффект, вещество успешно снижает уровень холестерина.
Фитотерапевт, кандидат биологических наук Михаил Лущик в эфире радио Sputnik сообщил, что перец поможет восстановиться после коронавируса. Он служит мощным стимулятором за счет усиления кровообращения. При этом перец может быть любым - и красным, и черным.
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