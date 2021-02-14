В Москве и Петербурге 14 февраля девушки и женщины устроили акции в поддержку супруги Навального

В Москве и Петербурге в воскресенье, 14 февраля, девушки и женщины устроили акции в поддержку супруги Алексея Навального Юлии Навальной. В Москве примерно 100 активисток собрались на Арбате. Акция началась около 14.00 мск.
Участницы выкрикивали лозунги в поддержку Навальной, организаторы им раздавали конфеты, кофе и чай. К 16.00 акция завершилась, организаторы забрали у участниц белую ленту, которую они держали в руках. Полиция прогуливалась по Арбату, участниц акции не задерживала и в происходящее не вмешивалась, - передает РИА Новости.
В Санкт-Петербурге около 80 женщин вышли на акцию на Воскресенской набережной, - передает ТАСС. Держа в руках цветы, они выстроились в цепочку. К 16.00 несогласованная акция была завершена, все прошло мирно, задержаний не было.
В начале недели Юлия Навальная была замечена в Германии. В аэропорт Франкфурта-на-Майне она прибыла рейсом из Москвы.
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