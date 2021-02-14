«Накачали» 10 миллионов. Трафик продолжает расти

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14 февраля 2021, 15:29

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

10 миллионов фильмов скачали в сети интернет жители Челябинской области. Южноуральцы обожают бесплатное онлайн-видео и отдают предпочтение смартфонам Android, не расстаются с мессенджером Whatsapp и внимательно следят за TikTok.

Эти данные получили эксперты МегаФона. Они проанализировали, на какие цифровые сервисы и приложения использовали свой мобильный трафик жители Челябинской области за прошлый год. В 2020 год, в сравнении с 2019 годом трафик передачи данных в мобильной сети на Южном Урале увеличился на 41 процент и суммарно составил более 42 петабайт. Это более 10 миллионов фильмов в HD-качестве.



Youtube и «ВКонтакте» стали в прошлом году самыми популярными ресурсами в Челябинской области. Каждый третий гигабайт трафика уходил на просмотр роликов на этих сервисах. Этого объема данных достаточно, чтобы 16 миллионов раз посмотреть фильм-новинку «Глубже!» с участием Александра Паля по МегаФон ТВ.



Сегодня в топ-5 соцсетей попал TikTok, он на четвертом месте. А вот лидером рейтинга стала соцсеть ВКонтакте. На нее южноуральцы использовали 17 процентов интернет-трафика. На втором месте рейтинга уверенно стоит сеть Instagram. Тройку лидеров завершают «Одноклассники». Facebook оказался лишь на пятой строчке.