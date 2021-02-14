В Челябинской области пересмотрят статус многодетных семей

Аргументы Недели → Общество

14 февраля 2021, 15:27

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

С инициативой о расширении статуса многодетной семьи на Южном Урале, к депутатам регионального Заксобрания обратился губернатор Алексей Текслер.

Как сообщает корреспондент «Аргументы недели» со ссылкой на up74.ru на данный момент семьи с тремя детьми утрачивают статус многодетных, когда старшему ребенку исполняется 18 лет. Это говорит, о том, что согласно закону, они больше не могут рассчитывать на социальные пособия и льготы.



Новый законопроект поможет сохранить статус многодетной семьи, даже если старший ребенок достиг совершеннолетия и продолжает получать образование по очной форме обучения. Южноуральская семья будет считаться многодетной, пока старший ребенок проходит обучение в техникуме или высшем учебном заведении включительно до 23 лет.



Новые изменения в региональном законопроекте дадут возможность многодетным семьям сохранить все свои права. Среди которых, право на ежемесячную денежную выплату на третьего и (или) последующих детей, компенсацию на оплату услуг ЖКХ, пособие на подготовку детей к школе, новогодние подарки и другие льготы.



Если законопроект будет принят- изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.