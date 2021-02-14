Челябинская школьница - звезда новой молодежной комедии «Селебрята»
14 февраля 2021, 15:25
Девятиклассница из лицея №11 Ксения Селявко получила главную роль в фильме режиссера Александра Сюткина.
О кастинге на роль в фильме девушка узнала на занятиях в модельном агентстве Celebrity Model Group. Кстати, в кино пригласили и других детей из Челябинска.
Как сообщает корреспондент «Аргументы недели» со ссылкой на cheltoday.ru для участия нужно было записать и отправить видеовизитку. Ксения успешно себя представила, рассказала о себе и своих увлечениях: девочка занимается рисованием и танцами. И всегда мечтала сняться в кино.
Съемки начались в конце января в Москве. Премьера фильма состоится 20 ноября. Картину с дюжиной южноуральских ребят покажут не только в России, а еще и Индии, Китае, Корее, Израиле, а также в Европе. Сегодня Ксении и еще 10 челябинским школьникам приходится совмещать съемочный процесс с учебой в режиме онлайн.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.