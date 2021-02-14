Челябинская школьница - звезда новой молодежной комедии «Селебрята»

Аргументы Недели → Общество

14 февраля 2021, 15:25

Фото: агентство CELEBRITY MODEL GROUP

Девятиклассница из лицея №11 Ксения Селявко получила главную роль в фильме режиссера Александра Сюткина.

О кастинге на роль в фильме девушка узнала на занятиях в модельном агентстве Celebrity Model Group. Кстати, в кино пригласили и других детей из Челябинска.

Как сообщает корреспондент «Аргументы недели» со ссылкой на cheltoday.ru для участия нужно было записать и отправить видеовизитку. Ксения успешно себя представила, рассказала о себе и своих увлечениях: девочка занимается рисованием и танцами. И всегда мечтала сняться в кино.

Съемки начались в конце января в Москве. Премьера фильма состоится 20 ноября. Картину с дюжиной южноуральских ребят покажут не только в России, а еще и Индии, Китае, Корее, Израиле, а также в Европе. Сегодня Ксении и еще 10 челябинским школьникам приходится совмещать съемочный процесс с учебой в режиме онлайн.