Система Brand Analytics назвала самых популярных российских TikTok-блогеров

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14 февраля 2021, 14:45 Источник: br-analytics.ru

фото: pixabay.com

Система мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ Brand Analytics впервые назвала самых популярных российских TikTok-блогеров. На сайте Brand Analytics представлен ТОП-30 тиктокеров за январь 2021 года. Все авторы в рейтинге – моложе 30 лет.

Система оценивала сумму лайков, комментариев и репостов к видеороликам, которые были опубликованы в первом месяце года.

Brand Analytics назвала самым популярным российским тиктокером Лизу Анохину. Блогерша снимает свои видео в синем парике. Девушка собрала 108 миллионов реакций - лайков, комментариев и репостов.

Второе место заняла рэпер Instasamka. У нее в январе опубликовано более 360 постов, и 66,6 миллиона реакций. На третьем - тиктокерша Юлька Шпулька. Эта блогерша получила 63,4 миллиона лайков, комментариев и репостов. Особую популярность в январе Юля получила благодаря коррекции носа. Видео о ринопластике собрали рекордное количество просмотров и комментариев.

В топ-10 единственный парень — спортсмен Максим Игнатов, у которого четвертая строчка рейтинга. Воркаут-пранки в торговый центрах, реакции прохожих на парня без футболки и большое количество накаченного тела в кадре принесли тиктокеру почти 50 млн реакций.

В 2020 году TikTok вошел в пятерку самых популярных социальных сетей в России. Согласно данным исследования Brand Analytics "Социальные сети в России: цифры и тренды, осень 2020", у TikTok активная месячная аудитория составляет 5,3 млн авторов, публикующих ежемесячно более 29 млн коротких видео и комментариев к ним.

Созданием креативных видео занимается лишь пятая часть активной аудитории, остальные предпочитают смотреть, лайкать и комментировать. Именно вовлеченность является показателем реального интереса пользователей к автору и его контенту.